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E a coroa?

'BBB 18': Kaysar para Jéssica: 'Trato mulher como se fosse princesa'

Será que o sírio captou a referência quando a comparou a uma princesa?

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 12:13
"BBB 18": Kaysar para Jéssica: "Trato mulher como se fosse princesa" Crédito: Reprodução/TV Globo
Parece que Jéssica tanto repete seu mantra "levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai", que as regalias da realeza já estão caindo sob ela. É que, agora, Kaysar se declarou dizendo que gosta de tratar as mulheres dessa forma, em um papo que os dois tiveram sobre relacionamento. 
"Adoro o jeito que tu me trata, mas tenho uma pessoa lá fora. Intimidade é algo muito sério", disse a sister para o sírio, que retrucou: "Encosto em você e sinto uma coisa boa. Gosto de tratar a mulher como se fosse uma princesa". 
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Durante a conversa, Jéssica também não conseguiu deixar de tocar no assunto "Lucas", e disparou: "Com ele (Lucas) era amizade e a gente sabia os limites. Você é solteiro". 
"BBB 18": Kaysar para Jéssica: "Trato mulher como se fosse princesa" Crédito: Reprodução/TV Globo
CLIMÃO DO PAREDÃO CONTINUA
E não foi dessa vez que os papos pararam de passear sobre a formação do último paredão. Ayrton foi, de novo, tirar satisfação com Kaysar, dizendo que estava magoado com a indicação do garçom. Ele, por sua vez, disse que não era muito próximo de Ana Clara, o que justificaria o seu voto. "Estou mais magoado ainda com essa justificativa", finalizou Ayrton. 
Ayrton conversou com Kaysar, no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

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