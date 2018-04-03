"BBB 18": Kaysar para Jéssica: "Trato mulher como se fosse princesa" Crédito: Reprodução/TV Globo

Parece que Jéssica tanto repete seu mantra "levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai", que as regalias da realeza já estão caindo sob ela. É que, agora, Kaysar se declarou dizendo que gosta de tratar as mulheres dessa forma, em um papo que os dois tiveram sobre relacionamento.

"Adoro o jeito que tu me trata, mas tenho uma pessoa lá fora. Intimidade é algo muito sério", disse a sister para o sírio, que retrucou: "Encosto em você e sinto uma coisa boa. Gosto de tratar a mulher como se fosse uma princesa".

Durante a conversa, Jéssica também não conseguiu deixar de tocar no assunto "Lucas", e disparou: "Com ele (Lucas) era amizade e a gente sabia os limites. Você é solteiro".

"BBB 18": Kaysar para Jéssica: "Trato mulher como se fosse princesa" Crédito: Reprodução/TV Globo

CLIMÃO DO PAREDÃO CONTINUA

E não foi dessa vez que os papos pararam de passear sobre a formação do último paredão. Ayrton foi, de novo, tirar satisfação com Kaysar, dizendo que estava magoado com a indicação do garçom. Ele, por sua vez, disse que não era muito próximo de Ana Clara, o que justificaria o seu voto. "Estou mais magoado ainda com essa justificativa", finalizou Ayrton.