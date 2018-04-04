'BBB 18': Kaysar diz a Ayrton que Ana Clara está atrapalhando o jogo

Com menos uma pessoa no "Big Brother Brasil 18" - e estamos falando de Wagner, neste caso - os brothers ficam mais tensos e as especulações sobre os novos rumos da casa mais vigiada do Brasil chegam mais cedo. Na última madrugada, após a eliminação de Wagner com 59,50% dos votos, a noite foi de comemoração.
Isso porque antes de mais nada, Ayrton, o pai da Família Lima, abraçou (forte!) o colega Kaysar para selarem paz. Mais tarde, os dois voltaram a se falar e foi quando Ayrton disse que gosta mais do sírio do que de Paula, mas concordou que como precisa concordar com a filha, Ana Clara, nas decisões, iria priorizar Gleici ao garçom.
Já Kaysar disse que caso Ayrton jogasse sozinho, votaria antes em Jéssica do que nele e disparou: "Quem está me atrapalhando aqui é a Ana Clara".