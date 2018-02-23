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'BBB 18': Família Lima líder e susto em Jéssica agitam a casa

Ayrton representou na prova do líder dessa semana; Caruso assustou Jéssica, que procurou consolo em Lucas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 12:35

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 12:35

"BBB 18": Família Lima líder e susto em Jéssica agitam a casa Crédito: Reprodução/TV Globo
Na noite desta quinta-feira (22) a prova do líder consistiu em uma espécie de jogo de golfe. Antes de tudo, a Família Lima vetou Diego da disputa e - estrategicamente - conquistou a 2ª semana consecutiva de liderança no "Big Brother Brasil 18"
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Durante a prova, os brothers tinham que jogar golfe com bolinhas e tacos especiais. Só que a pontuação dependia do número que eles iriam atingir com a tacada. Para isso, eles foram divididos em dois grupos e depois, na final, Breno e Ayrton ficaram disputando. Mas o "papito" conseguiu bater o concorrente atingindo cinco pontos. 
DEPOIS DA TEMPESTADE...
... Vem Lucas! É que Jéssica passou por um baita susto de Caruso. A loira estava no quarto quando Kaysar deitou ao seu lado. Nesse ponto, Caruso já estava no mesmo recinto. O publicitário rastejou pelo chão e chegou bem pertinho de Jéssica para dar um susto na personal. Ela saiu gritando e correu para fora do cômodo.
"BBB 18": Família Lima líder e susto em Jéssica agitam a casa Crédito: Reprodução/TV Globo
E quem mais ela poderia procurar se não o empresário? Lucas a consolou. Chorando, ela explicou: "É que eles me assustaram".
"BBB 18": Família Lima líder e susto em Jéssica agitam a casa Crédito: Reprodução/TV Globo

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