'BBB 18': eliminada, Patrícia se defende de Paula e critica Gleici

Patrícia deixou o "Big Brother Brasil 18" quebrando recorde de rejeição com quase 94% dos votos na noite desta terça-feira (13). Depois da eliminação, a sister reveleu que tinha mágoa de Gleici e justificou a rixa com a jogadora. "Ela me colocou em uma situação em rede nacional que não existiu, por falar que eu falei mal da Ana Clara. A Gleici desceu, contou e eu fiquei muito chateada. Fiquei magoada por ela ter destruído meu sonho", confidenciou.
A sister ainda rebateu o "disse não disse" que tinha com Paula, amiga de Ana Clara. "Depois ela (Gleici) me chamou de falsa porque eu troquei de brinco com a Paula na festa. Embora não goste de algumas atitudes de Paula, jamais iria criticá-la ou faltar com respeito. Minha família me ensinou educação e ali a gente está em um convívio", retrucou.