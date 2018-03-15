'BBB 18': Breno e Paula se beijam na cama após festa

A festa foi de rock na noite desta quarta-feira (14) no "Big Brother Brasil 18", mas o negócio está esquentando mesmo depois que todo mundo se recolheu - mais especificamente no quarto do líder. É que Paula e Breno foram correndo para lá e dividem a mesma cama (de solteiro) que tem no local.
Antes de os dois dormirem, Paula e Breno trocaram beijos já com a luz apagada, debaixo do edredom, e ela chegou a sussurar no ouvido do arquiteto: "Você é lindo, sabia?". Se ele sabe ou não, o fato é que depois disso eles dormiram agarradinhos.