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'BBB 18': Breno e Paula se beijam na cama após festa

Depois da festa é que o rock começou de verdade

Publicado em 15 de Março de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 13:01
"BBB 18": Breno e Paula se beijam na cama após festa Crédito: Reprodução/TV Globo
A festa foi de rock na noite desta quarta-feira (14) no "Big Brother Brasil 18", mas o negócio está esquentando mesmo depois que todo mundo se recolheu - mais especificamente no quarto do líder. É que Paula e Breno foram correndo para lá e dividem a mesma cama (de solteiro) que tem no local.
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Antes de os dois dormirem, Paula e Breno trocaram beijos já com a luz apagada, debaixo do edredom, e ela chegou a sussurar no ouvido do arquiteto: "Você é lindo, sabia?". Se ele sabe ou não, o fato é que depois disso eles dormiram agarradinhos.

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