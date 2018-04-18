'BBB 18': após ser eliminada, Paula reencontra Breno fora da casa

Paula e Breno, do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

"Big Brother Brasil 18", na noite desta terça-feira (17), quando foi feita a última eliminação da temporada. Agora, Kaysar, Família Lima e Gleici, que continuam confinados, brigam pelo prêmio milionário. Apesar do momento triste, Paula reencontrou Breno após sua saída do, na noite desta terça-feira (17), quando foi feita a última eliminação da temporada. Agora, Kaysar, Família Lima e Gleici, que continuam confinados, brigam pelo prêmio milionário.

Como de costume, Paula foi direto para o Estúdio do BBB para bater um papo com a repórter. Mas, no caso dela, a surpresa foi Breno, que também estava no local. "Aí é um presente que vale a pena! Que lindeza, todo gato. Nunca ganhei um presente desses", disparou ela, assim que viu o amado.

De frente para Paula, o arquiteto avaliou o relacionamento entre os dois: "Tão verdadeiro, tão normal para nós, como amizade, como relacionamento, tudo".

TORCIDA PELO CASAL