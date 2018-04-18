'BBB 18': após ser eliminada, Paula reencontra Breno fora da casa

Apesar do momento triste, Paula reencontrou Breno após sua saída do "Big Brother Brasil 18", na noite desta terça-feira (17), quando foi feita a última eliminação da temporada. Agora, Kaysar, Família Lima e Gleici, que continuam confinados, brigam pelo prêmio milionário.
Como de costume, Paula foi direto para o Estúdio do BBB para bater um papo com a repórter. Mas, no caso dela, a surpresa foi Breno, que também estava no local. "Aí é um presente que vale a pena! Que lindeza, todo gato. Nunca ganhei um presente desses", disparou ela, assim que viu o amado.
De frente para Paula, o arquiteto avaliou o relacionamento entre os dois: "Tão verdadeiro, tão normal para nós, como amizade, como relacionamento, tudo".
TORCIDA PELO CASAL
Dentro da casa eles não têm noção alguma da repercussão que um beijo pode ter aqui fora, no mundo real. Breno descobriu o "shipp" na segunda-feira (16), quando foi eliminado. Já Paula, descobriu na noite desta terça (17) e se divertiu com os comentários dos internautas.