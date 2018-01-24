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No 1º dia

'BBB 18': Ana Paula assume ser bissexual e diz que é safada

Mas ela destacou que não namoraria uma mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 16:29

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 16:29

No "BBB 18", Ana Paula assume ser bissexual e diz que é safada Crédito: Reprodução/TV Globo
A menina que se diz bruxa que entrou na casa do "Big Brother Brasil 18" na noite desta terça-feira (23), Ana Paula disparou: "Sou escorpiana, né? Eu sou safada". Ela, que também admitiu ser bissexual, contrapôs a afirmação dizendo que não manteria um relacionamento sério com alguém do mesmo sexo. "Se eu vejo uma mulher nua eu não sinto atração, mas se ela toca em mim e me deseja eu já fico meio assim", completou.
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Ela contou tudo isso aos brothers desta edição na madrugada desta quarta-feira (24), quando todos os 16 participantes - incluindo ela - que entraram na casa ainda estavam com os nervos à flor da pele, após uma primeira prova que aconteceu instantes depois de eles conhecerem o local do confinamento.
A jogadora, que tem mania de querer saber sobre o signo de todos os outros participantes, diz que só manteve relacionamento com homem, mas que já ficou com mulheres antes. Ela disse que nunca se privou de viver novas experiências e avaliou: "O ser humano é muito mais do que essas designações".
PROVA JÁ NA PRIMEIRA NOITE
Quando entraram na casa, na noite desta terça (23), os 16 participantes do "BBB 18", além da Família Lima, que já esta acomodada no local, os brothers e sisters já foram submetidos a uma prova. Nela, eles tinham que segurar pranchas com cordas e empilhar cocos sob elas sem deixar que nada caísse ou encostasse no chão.
Mara, Gleici, Diego e Paula foram eliminados dos jogos e os outros 12 participantes se dividiram em três grupos que disputariam dois prêmios de R$ 5 mil e duas imunidades. Os vencedores foram Viegas, Wagner, Caruso e Lucas. Eles decidiram entre si quem ia levar cada prêmio.

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