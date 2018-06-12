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Cerimônia privada

Avicii é enterrado em cemitério sueco patrimônio mundial da Unesco

DJ não teve causa da morte divulgada; atriz Greta Garbo também foi enterrada no local

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 11:34
DJ Avicii morreu aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram @avicii
O DJ e produtor Avicii, encontrado morto em Mascate, Capital do Omã em abril, foi enterrado na última sexta-feira, numa cerimônia privada para familiares no cemitério Skogskyrkogården, em Estocolmo, informou seu agente à AFP, nesta terça-feira. O cemitério fica ao sul da capital sueca e faz parte do patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A atriz sueco-americana Greta Garbo também está enterrada no mesmo lugar.
"Tim Bergling (nome real de Avicii) foi enterrado na sexta-feira no cemitério de Skogskyrkogården, em Estocolmo. Apenas sua família e seus amigos mais próximos estavam presentes", disse o agente do DJ, Ebba Lindqvist.
As causas da morte do DJ não foram divulgadas, porém, pouco depois de sua morte, a família de Avicii pareceu sugerir que ele cometeu suicídio num pronunciamento. De acordo com os familiares, "ele não poderia continuar por muito mais tempo". Questionado pela AFP, um porta-voz do artista não quis comentar a causa da morte, ou se foi suicídio.
Nos últimos anos, o sueco não escondeu seus problemas de saúde, como uma pancreatite provocada por um consumo excessivo de álcool. Há dois anos, surpreendeu ao anunciar que ia se aposentar. Durante sua carreira, Avicii colaborou com artistas de perfis tão diversos como Madonna, Coldplay e David Guetta. Em 2012 e 2013, foi reconhecido como o melhor DJ do mundo pela revista "DJ Magazine".
 

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