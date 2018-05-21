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Acidente

Avião de Alok perde o controle e sai da pista em Minas Gerais

Acidente não deixou nenhum ferido, segundo funcionário do aeroporto

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 23:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 23:41
Avião de Alok foi parar no gramado do Aeroporto de Juiz de Fora Crédito: Reprodução/ Twitter
O avião em que viajava o DJ Alok perdeu o controle durante a decolagem e saiu da pista no Aeroporto de Juiz de Fora, Minas Gerais, na tarde deste domingo (20). De acordo com um funcionário do local, que pediu para não ser identificado, ninguém ficou ferido com acidente. Funcionários do aeroporto e um veículo de resgate chegaram a ser enviados ao local.
Alok usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores após o susto. No Instagram, publicou um vídeo logo após o incidente. Ainda assustado, declarou: "Estamos todos bem. Só consigo agradecer! Nascemos de novo! 20 de maio, meu segundo nascimento". O artista também usou o Twitter para se manifestar sobre o ocorrido.
A aeronave realizava os procedimentos para decolagem por volta das 16h quando acabou derrapando e indo parar no gramado que cerca a pista. De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave prefixo PR-AAA é do modelo 560XL, fabricado pela Cessnaem 2000. O jato bimotor pode transportar até nove passageiros e tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo a ANAC.
Um avião do mesmo modelo era utilizado pelo ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), morto em um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista, em agosto de 2014. Além de Campos, que disputava a Presidência da República, morreram na tragédia mais seis pessoas, os dois pilotos e quatro assessores do político.
O Globo não conseguiu contato com a assessoria de Alok.
 
 

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