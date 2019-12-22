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Atriz Vitória Strada assume namoro com Marcella Rica: 'Presente lindo'

Vitória Strada, 23, fez um balanço de 2019 e afirmou que o ano a surpreendeu com um amor. Há noves meses, Strada mantém um relacionamento homoafetivo com a também atriz Marcella Rica, 28
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 17:31

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 17:31

A atriz Vitória Strada confirmou namoro com Marcella Rica Crédito: Instagram/Marcella Rica
A atriz Vitória Strada, 23, fez um balanço de 2019 e afirmou que o ano a surpreendeu com um amor. Há noves meses, Strada mantém um relacionamento homoafetivo com a também atriz Marcella Rica, 28.
"2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz", disse Strada ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, neste domingo (22).
O romance teria começado no carnaval deste ano, quando as duas se conheceram através de uma amiga em comum, Anna Rita Cerqueira. Em agosto, elas viajaram para a Disney com um grupo de amigas.
Recentemente, Strada publicou uma foto ao lado de Rica, em que fala sobre os aniversários das duas, que são comemorados nos dias 12 e 16 de outubro. "Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas. Obrigada por tudo, você merece o mundo! E que sorte a minha ter você no meu", escreveu a atriz, na época.
Afastada da TV desde o término de "Espelho da Vida" (Globo, 2018), Vitória Strada se prepara para retornar às novelas com a personagem Kyra Romantini em "Salve-se Quem Puder", nova trama das 19h da Globo, que tem previsão de estreia para final de janeiro. No folhetim,  Kyra  é uma decoradora que vê a vida mudar ao testemunhar um crime e tem seus sonhos adiados.

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