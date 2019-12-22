Atriz Vitória Strada assume namoro com Marcella Rica: 'Presente lindo'

A atriz Vitória Strada confirmou namoro com Marcella Rica Crédito: Instagram/Marcella Rica

A atriz Vitória Strada, 23, fez um balanço de 2019 e afirmou que o ano a surpreendeu com um amor. Há noves meses, Strada mantém um relacionamento homoafetivo com a também atriz Marcella Rica, 28.

"2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz", disse Strada ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, neste domingo (22).

O romance teria começado no carnaval deste ano, quando as duas se conheceram através de uma amiga em comum, Anna Rita Cerqueira. Em agosto, elas viajaram para a Disney com um grupo de amigas.

Recentemente, Strada publicou uma foto ao lado de Rica, em que fala sobre os aniversários das duas, que são comemorados nos dias 12 e 16 de outubro. "Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas. Obrigada por tudo, você merece o mundo! E que sorte a minha ter você no meu", escreveu a atriz, na época.