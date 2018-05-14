Atriz Rita Guedes passa o Dia das Mães no Espírito Santo

Depois de passar 10 anos nos Estados Unidos, a atriz Rita Guedes, de 46 anos, fez uma visita a Castelo, região Serrana do Espírito Santo, para comemorar o aniversário do sobrinho José, de recém-completos cinco anos, e passar o Dia das Mães ao lado da família e de Dona Marildes Guedes - sua mãe. Há 10 meses morando no Rio Janeiro, onde participa da gravação de uma nova série, Rita pisou no Estado no último sábado (12) e deixou o Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (14).

Sem previsão de voltar, a atriz foi um dos pontos altos do aniversário de José, que aconteceu neste domingo (13), em um cerimonial infantil do Centro de Castelo.

Rita está fora de uma produção na TV aberta desde sua participação em "Flor do Caribe" (2013). Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Rita confidenciou que está escalada, também, para a segunda temporada de Tô de Graça, programa de Rodrigo Sant'Anna no Mutlishow.