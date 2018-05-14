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Em Castelo

Atriz Rita Guedes passa o Dia das Mães no Espírito Santo

Artista também aproveitou o clima dominical para comemorar os cinco anos do sobrinho José, em Castelo, região Serrana do Espírito Santo

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 14:12
Depois de passar 10 anos nos Estados Unidos, a atriz Rita Guedes, de 46 anos, fez uma visita a Castelo, região Serrana do Espírito Santo, para comemorar o aniversário do sobrinho José, de recém-completos cinco anos, e passar o Dia das Mães ao lado da família e de Dona Marildes Guedes - sua mãe. Há 10 meses morando no Rio Janeiro, onde participa da gravação de uma nova série, Rita pisou no Estado no último sábado (12) e deixou o Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (14).
Sem previsão de voltar, a atriz foi um dos pontos altos do aniversário de José, que aconteceu neste domingo (13), em um cerimonial infantil do Centro de Castelo.
Rita está fora de uma produção na TV aberta desde sua participação em "Flor do Caribe" (2013). Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Rita confidenciou que está escalada, também, para a segunda temporada de Tô de Graça, programa de Rodrigo Sant'Anna no Mutlishow.
A atriz participa, atualmente, da terceira temporada de 1 Contra Todos, série da Fox. Durante essa entrevista, não escondeu que está muito feliz com seu retorno à telinha. Voltei em um momento bom, mas é claro que sinto diferença, alertou durante o bate-papo com a jornalista de O Globo.

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