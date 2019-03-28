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OPINIÃO

Atriz que viveu Sabrina em 1990 diz que não se encantou com nova versão

Melissa Hart diz que assistiu a alguns episódios, mas não se encantou

Publicado em 28 de Março de 2019 às 17:41

Publicado em 

28 mar 2019 às 17:41
28/03/2019 - Melissa Joan Hart como Sabrina dos anos 1990 e Kiernan Shipka com o Sabrina dos anos 2010 Crédito: REPRODUÇÃO
A atriz Melissa Joan Hart, 42, é até hoje lembrada pelo seu papel principal em "Sabrina: A Aprendiz de Feiticeira", seriado veiculado nos anos 1990.
Anos mais tarde, em 2018, ela pôde assistir ao remake da série original,  "O Mundo Sombrio de Sabrina", que tem um universo bem mais "dark" e explora o terror mais do que a comédia na vida da bruxa. 
No entanto, Hart parece não ter se impressionado com a novidade criada pela plataforma de streaming Netflix. Em entrevista ao E! News, ela comentou a série.
"Eu não vejo graça. Vi um pouco dos episódios graças à Netflix, por causa das campanhas nas redes sociais, mas acho que a série não apela muito para mim. Meus filhos são muito novos pra assistir e eu talvez seja muito velha", disse. 
No entanto, Hart valorizou o papel interpretado pela jovem de 19 anos, Kiernan Shipka. "Acho que você desenvolve um tipo de irmandade quando vê alguém interpretando a mesma personagem que você. Os caras que viveram James Bond devem sentir algo parecido", avaliou.
Vale lembrar que "O Mundo Sombrio de Sabrina" volta no dia 5 de abril para a sua segunda temporada. 

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