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Atores de 'Vingadores' fazem tatuagem com símbolo do grupo

Cinco dos seis atores que protagonizaram o primeiro Vingadores, em 2012, fizeram tatuagens com o logo do grupo de heróis

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 19:07
Os atores Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson fizeram tatuagem parecida no estúdio de Joshua Lord Crédito: Instagram/Robert Downey Jr.
Para comemorar os primeiros dez anos do universo cinematográfico da Marvel, cinco dos seis atores que protagonizaram o primeiro Vingadores, em 2012, fizeram tatuagens com o logo do grupo de heróis. Segundo Robert Downey Jr., que dá vida ao Homem de Ferro, a ideia das tatuagens foi de Scarlett Johansson, a Viúva Negra nos filmes.
"Cinco dos seis Vingadores originais fizeram a tatuagem, o único que decidiu não fazê-la foi o Mark Ruffalo [que interpreta o Hulk]. A ideia foi da Johansson, que fez a tatuagem junto com o [Chris] Evans em Nova York", disse o ator para a revista Entertainment Weekly.
"Então, o tatuador, Josh Lord, que é sensacional, veio até Los Angeles para fazer o desenho em mim, [Jeremy] Renner e então obrigamos [Chris] Hemsworth a fazer uma também", brincou Downey.
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A tatuagem conta com uma letra A estilizada (em inglês, Vingadores se escreve "Avengers"), o número seis em alusão aos seis atores e símbolos diferentes que representam cada um dos personagens interpretados.

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