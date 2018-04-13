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ACIDENTE

Ator Will Ferrell é vítima em acidente de carro na Califórnia

Utilitário em que Ferrell estava com mais três pessoas foi atingido por um outro veículo e capotou na rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 18:42

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 18:42

Will Ferrell Crédito: Divulgação
O ator Will Ferrell se envolveu em um acidente de carro na noite de quinta-feira, 12, quando voltava de um evento em San Diego, na Califórnia. Ao se aproximar de Los Angeles, o utilitário em que Ferrell estava com mais três pessoas foi atingido por um outro veículo e capotou na rodovia.
Ao site Deadline, o empresário de Ferrell disse que o motorista do carro que colidiu com o utilitário dormiu ao volante, causando o acidente. O ator sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital local, mas já recebeu alta na manhã de sexta-feira, 13. Uma mulher que estava no carro sofreu ferimentos graves e ainda está internada, as outras duas pessoas e o motorista do outro veículo passam bem.
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A polícia de Los Angeles disse ao site TMZ que não efetuou prisões porque nenhum dos envolvidos estava sob efeito de álcool ou drogas. O site também obteve um vídeo da cena do acidente e mostra Ferrell acordado e falando ao celular enquanto está sendo carregado em uma ambulância.

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