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Assessor especial

Ator Thammy Miranda ganha cargo na Câmara Municipal de SP

Ele trabalhará no gabinete do segundo secretário da Mesa Diretora da Câmara, que é o vereador Isaac Felix, do Partido Liberal

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 19:19
O ator Thammy Miranda Crédito: Reprodução / Instagram
O ator Thammy Miranda, 36, ganhou um cargo de assessor especial na Câmara Municipal de São Paulo. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial do município.
Ele trabalhará no gabinete do segundo secretário da Mesa Diretora da Câmara, que é o vereador Isaac Felix, do Partido Liberal. O assessor especial tem função genérica e deve ajudar o vereador de acordo com as necessidades apresentadas: relação com o eleitorado, elaboração de projetos, contato com a imprensa, entre outros. Trata-se de cargo comissionado, com remuneração de R$ 10 mil.
Nas eleições de 2016, o filho da cantora Gretchen lançou-se candidato a vereador pelo PP, recebeu 12.408 votos e ficou como suplente.
No final do ano passado, quando o vereador Camilo Cristófaro (PSB) teve o mandato cassado pela Justiça (e depois o recuperou com liminar), Thammy chegou a ser chamado para se tornar vereador. Agora, trabalhará no Legislativo paulistano, mas em outra função.
À época de sua filiação ao PP, em 2015, Thammy, que é transexual, recebeu críticas de representantes de diferentes grupos que defendem causas LGBT por ter escolhido participar das eleições pelo partido que à época abrigava Jair Bolsonaro, que acabou lançando-se à presidência pelo PSL.
"Não é possível que algum ser humano nessa terra, sabendo da minha luta, de tudo que eu venho tentando conquistar, o espaço que eu venho tentando conquistar e a minha luta para ser quem realmente eu sou, vai me vincular com um cara desses. A gente não tem nada a ver, as nossas opiniões são completamente divergentes, acho que não temos uma opinião que seja a mesma", disse Thammy sobre Bolsonaro à época, após não conseguir se eleger. O ator assumiu a coordenação de ala do partido chamada "PP-Diversidade".
Bolsonaro disse então, em entrevista ao jornal Extra, que gostava de Thammy porque ele conversava e não brigava. "Apesar de não nos alinharmos em algumas questões da causa LGBT, é uma pessoa aberta ao diálogo e isso que é importante. Na política temos que conviver com diferentes", afirmou.
No entanto, seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL), agora deputado federal, ironizou a filiação de Thammy ao PP em suas redes sociais. "Será que rola dele [Jair Bolsonaro] criar o PP-Hétero? Ou seria homofobia?".
Entre as pautas defendidas por Thammy quando candidato estavam cotas universitárias e profissionais e atendimento humanizado no SUS para transexuais. Disse também que lutaria pela inclusão de discussões de gênero nas escolas públicas municipais.

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