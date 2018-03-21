Ator Tarso Brant compartilha imagem do novo RG após mudança de gênero

Tarso Brant exibe a nova carteira de identidade Crédito: Reprodução/Instagram

Tarso Brant, ator transgênero que participou de "A Força do Querer", compartilhou uma notícia em seu Instagram nesta terça-feira, 20: ele mudou seu nome e gênero na identidade e mostrou a foto do seu novo RG.

"Escrevi esse texto há algum tempo e gostaria de compartilhá-lo com vocês junto com mais essa conquista pessoal: minha nova carteira de identidade. Já me despedi da antiga faz algum tempo, mas é com muito carinho que compartilho com vocês o exato momento e a forma que pude sentir isso. Hoje reconheço que a Tereza não só fez parte de mim, como veio para me ensinar a ser um homem melhor", disse Tarso na legenda.

Ele disse ainda que a única forma de deixar Tereza ir seria "compreendendo-a totalmente, sentindo o que antes ela sentia como parte desconhecida, agora já conhecida, tendo que reviver novamente os fatos sob um outro olhar".