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Ator Tarso Brant compartilha imagem do novo RG após mudança de gênero

Em postagem, Tarso fala sobre Tereza, sua versão antes da mudança de gênero, em alguns versos

Publicado em 21 de Março de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 17:51
Tarso Brant exibe a nova carteira de identidade Crédito: Reprodução/Instagram
Tarso Brant, ator transgênero que participou de "A Força do Querer", compartilhou uma notícia em seu Instagram nesta terça-feira, 20: ele mudou seu nome e gênero na identidade e mostrou a foto do seu novo RG.
"Escrevi esse texto há algum tempo e gostaria de compartilhá-lo com vocês junto com mais essa conquista pessoal: minha nova carteira de identidade. Já me despedi da antiga faz algum tempo, mas é com muito carinho que compartilho com vocês o exato momento e a forma que pude sentir isso. Hoje reconheço que a Tereza não só fez parte de mim, como veio para me ensinar a ser um homem melhor", disse Tarso na legenda.
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Ele disse ainda que a única forma de deixar Tereza ir seria "compreendendo-a totalmente, sentindo o que antes ela sentia como parte desconhecida, agora já conhecida, tendo que reviver novamente os fatos sob um outro olhar".
Tarso então fala sobre Tereza em alguns versos: "Ei doce menina, não quero que se vá assim, tão repentina. Também não quero ser rude em despejá-la em qualquer esquina. Você merece carinho e compreensão, como toda boa menina no colo de seu irmão. Não quero que fiques triste por pensar que de mim não faz mais parte. Você sempre vai estar, guardada onde ninguém vai te tirar. No fundo do meu mais puro olhar".

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