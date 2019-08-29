Ator que vive Bryce em '13 Reasons Why' virá ao Brasil

O ator americano Justin Prentice, 25, o Bryce Walker de "13 Reasons Why" virá ao Brasil em setembro para um encontro com os fãs. Para vê-lo, é preciso pagar um ingresso de R$ 200, que dá direito a participar de uma sessão de perguntas e respostas e fotos.
Esse evento será no dia 7 de setembro, na sede da empresa Nexxt Communication. O ingresso já está à venda no site da Eventbrite. Na agenda de Prentice também está prevista uma visita à loja de sapatos Eurico, especialistas em grandes numerações, já que o ator calça 45.
Lançada em 2017, "13 Reasons Why" começa narrando a trajetória da estudante Hannah (Katherine Langford), que cometeu suicídio. Ela deixa 13 fitas cassete gravadas, explicando os motivos que a levaram a se matar. As fitas são entregues a todos os citados, criando um mal-estar generalizado na escola.
Depois de muitas críticas, a sequência acabou sendo removida, mas o sucesso do programa gerou mais duas temporadas. Na segunda temporada, enquanto se desenrola o julgamento que decidirá se a escola é responsável pelo suicídio da estudante, um novo mistério é criado e quem ganha protagonismo é Jessica (Alisha Boe). Após descobrir que foi estuprada, a personagem se transforma.
Já a terceira temporada gira em torno do assassinato de Bryce, que estuprou Hannah.