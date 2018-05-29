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Ator que fazia Neville Longbottom em 'Harry Potter' se casa

Matthew e Angela se conheceram em julho de 2017

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 11:37
Todo fã de Harry Potter está acostumado com as bochechas grandes e o jeito desajeitado de Neville Longbottom, certo? Pois Matthew Lewis, ator que interpretava o estudante da Grifinória, cresceu e informou nesta segunda-feira, 28, que se casou com a atriz Angela Jones.
"Eu não só perdi o show do Arctic Monkeys em Los Angeles, como também eles se apresentaram na Itália na mesma época em que eu e minha esposa estávamos lá e ela me faz casar em vez de ir vê-los. Estou muito bravo", postou o ator juntamente com uma foto do casal.
Matthew e Angela se conheceram em julho de 2017. Em novembro do mesmo ano, o site TMZ anunciou que eles estariam noivos e divulgou uma imagem do casal em frente à Torre Eiffel.

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