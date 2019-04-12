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Ator pediu para personagem morrer em 'Game of Thrones'

Ator disse estar 'entediado' com personagem. Grand Maester Pycelle é morto a facadas na 6ª temporada

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 22:58

Publicado em 

11 abr 2019 às 22:58
Julian Glover como Pycelle em "Game of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO
O ator Julian Glover pediu pela morte de seu personagem em "Game of Thrones", o Grand Maester Pycelle, após ficar "entediado" com as cenas que os roteiristas estavam reservando para ele. O britânico revelou tudo em entrevista ao site da IGN.
Em preparação para a oitava e última temporada de "Game of Thrones", que chega em 14 de abril, o site conversou com Glover sobre sua experiência no épico da HBO. "Para ser sincero, eu nem queria fazer a sexta temporada. O personagem foi completamente neutralizado", explicou.
"Cersei o insultava a todo momento, e Pycelle nunca dizia nada de volta. Isso não era divertido para mim. Então, eu disse para os produtores: 'Olha, eu não quero mais fazer isso, não é interessante... O que vocês vão fazer com ele?'", contou ainda.
"Eles responderam: 'Oh, você não pode ir embora ainda, temos uma cena muito boa para você'. Quando recebi a cena, era a morte de Pycelle, e ela é realmente incrível", relembrou. "Era exatamente este o jeito que eu queria ir embora da série".
Na sexta temporada de "Game of Thrones", o Grand Maester Pycelle é morto a facadas pelos pequenos espiões do Lord Varys (Conleth Hill), que agora respondem a Qyburn (Anton Lesser). "Eu fiquei muito feliz de dizer adeus a todo mundo naquele exato momento", completou Glover.

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