Ator pediu para personagem morrer em 'Game of Thrones'

Julian Glover como Pycelle em "Game of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO

O ator Julian Glover pediu pela morte de seu personagem em "Game of Thrones", o Grand Maester Pycelle, após ficar "entediado" com as cenas que os roteiristas estavam reservando para ele. O britânico revelou tudo em entrevista ao site da IGN.

Em preparação para a oitava e última temporada de "Game of Thrones", que chega em 14 de abril, o site conversou com Glover sobre sua experiência no épico da HBO. "Para ser sincero, eu nem queria fazer a sexta temporada. O personagem foi completamente neutralizado", explicou.

"Cersei o insultava a todo momento, e Pycelle nunca dizia nada de volta. Isso não era divertido para mim. Então, eu disse para os produtores: 'Olha, eu não quero mais fazer isso, não é interessante... O que vocês vão fazer com ele?'", contou ainda.

"Eles responderam: 'Oh, você não pode ir embora ainda, temos uma cena muito boa para você'. Quando recebi a cena, era a morte de Pycelle, e ela é realmente incrível", relembrou. "Era exatamente este o jeito que eu queria ir embora da série".