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Filme na área

Ator Marlon Wayans diz ter ideias para "As Branquelas 2"

Atualmente, ator faz seis papéis em filmes da Netflix

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 06:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 06:06
Eternamente lembrado por "As Branquelas" (2004), mas também por filmes como "O Pequenino" (2000), "Nu" (2017) e "Todo Mundo em Pânico" (2000), Marlon Wayans, 47, estreia mais uma comédia nesta sexta-feira (16) na Netflix: "Seis Vezes Confusão".
Crédito: Reprodução/Instagram @marlonwayans
Em passagem pelo Brasil, o ator contou à reportagem que a produção foi uma das mais difíceis de fazer até hoje, uma vez que ele precisou interpretar, originalmente, seis personagens: os gêmeos sêxtuplos desajustados, que se reencontram após crescerem pensando serem filhos únicos. 
"E não é que eu faço só uma ou duas cenas. É durante todo o filme que eu interpreto seis pessoas diferentes. É muito trabalho, 22 kg de maquiagem. É como 'As Branquelas' vezes seis", conta Wayans. 
Com uma rotina de horas de maquiagem e cerca de 15 horas de gravação, o ator conseguiu gravar todo o filme em 51 dias -mas saia dos sets "morto", como ele mesmo diz. "É divertido, é físico, é um filme para assistir com a sua família inteira. E acho que é algo que ninguém nunca fez", diz. "Também acho que é meu melhor trabalho."
Irmão de Damon Wayans, do seriado "Eu, a Patroa e as Crianças" (SBT), e de outros oito, o ator afirma que crescer com tantos irmãos o preparou para um filme como este. Agora, ele se prepara para uma possível sequência de "As Branquelas", que por enquanto depende da liberação de dinheiro dos estúdios.
"Não está confirmado ainda, mas eu adoraria fazer [...] Nós já sabemos de muitas coisas que colocaríamos no filme. Eu acho que ele se escreve sozinho se você olhar para o mundo em termos de relação racial na cultura pop, bancas políticas."
Apaixonado pelo Brasil, Wayans não apenas aproveitou as comidas e o clima de que tanto gosta, como também conheceu celebridades como Whindersson Nunes e MC Kevin. O ator diz que, se não morasse nos EUA, moraria em terras brasileiras. "Eu simplesmente amo o Brasil."

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