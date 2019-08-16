Ator Marlon Wayans diz ter ideias para "As Branquelas 2"

"As Branquelas" (2004), mas também por filmes como "O Pequenino" (2000), "Nu" (2017) e "Todo Mundo em Pânico" (2000), Marlon Wayans, 47, estreia mais uma comédia nesta sexta-feira (16) na Eternamente lembrado por(2004), mas também por filmes como(2000),(2017) e(2000),, 47, estreia mais uma comédia nesta sexta-feira (16) na Netflix : "Seis Vezes Confusão".

Crédito: Reprodução/Instagram @marlonwayans

Em passagem pelo Brasil, o ator contou à reportagem que a produção foi uma das mais difíceis de fazer até hoje, uma vez que ele precisou interpretar, originalmente, seis personagens: os gêmeos sêxtuplos desajustados, que se reencontram após crescerem pensando serem filhos únicos.

"E não é que eu faço só uma ou duas cenas. É durante todo o filme que eu interpreto seis pessoas diferentes. É muito trabalho, 22 kg de maquiagem. É como 'As Branquelas' vezes seis", conta Wayans.

Com uma rotina de horas de maquiagem e cerca de 15 horas de gravação, o ator conseguiu gravar todo o filme em 51 dias -mas saia dos sets "morto", como ele mesmo diz. "É divertido, é físico, é um filme para assistir com a sua família inteira. E acho que é algo que ninguém nunca fez", diz. "Também acho que é meu melhor trabalho."

Irmão de Damon Wayans, do seriado "Eu, a Patroa e as Crianças" (SBT), e de outros oito, o ator afirma que crescer com tantos irmãos o preparou para um filme como este. Agora, ele se prepara para uma possível sequência de "As Branquelas", que por enquanto depende da liberação de dinheiro dos estúdios.

"Não está confirmado ainda, mas eu adoraria fazer [...] Nós já sabemos de muitas coisas que colocaríamos no filme. Eu acho que ele se escreve sozinho se você olhar para o mundo em termos de relação racial na cultura pop, bancas políticas."