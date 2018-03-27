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Ator Luis Lobianco sofre ataques de transexuais durante espetáculo

Comunidade trans alega que o monólogo deveria ser encenado por uma atriz transexual, e não por um 'trans fake'

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:59
Luis Lobianco encena o espetáculo 'Gisberta' desde 2017 Crédito: Elisa Mendes/Divulgação
O ator Luis Lobianco, conhecido pelos trabalhos no canal "Porta dos Fundos" e no seriado "Vai que cola", passou por uma saia justa no final de semana. Segundo o jornal Extra, ele foi alvo de protestos de transgêneros durante os dois dias de apresentação do espetáculo "Gisberta", em cartaz no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.
"Jogaram até cartaz em cima de mim enquanto a cortina se fechava. Chamaram meus convidados de assassinos, o público de criminoso e me impediram de falar com as pessoas no fim", disse Lobianco ao jornal.
De acordo com a publicação, comunidade trans alega que o monólogo deveria ser encenado por uma atriz transexual, e não por um "trans fake". Assim, o protesto foi feito no Rio e há alguns dias também em Belo Horizonte.
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O ator relata que, mesmo as convidadas trans que acompanhavam a encenação, foram atacadas: "Foram xingadas de 'trans transfóbica'. Mas quanto mais o ódio da militância radical trans mostrava a sua cara tomando a primeira fila no fim da peça, mais o teatro lotado aplaudia com mão forte e gritava bravo, e mais as LGBTs aliadas batiam cabelo comigo, na resistência, no amor", relata.
Lobianco contracena com Cacau Protásio no seriado 'Vai que cola' Crédito: Juliana Coutinho/Divulgação
Para Luis Lobianco, gay assumido, o pior de tudo foi ver os ataques acontecerem em um lugar como o Rival, que sempre abriu espaço para as manifestações de artistas LGBT, como mostra o filme "Divinas Divas", dirigida por Leandra Leal, atual administradora do teatro.
"Ofender o público do Rival, que tiro no pé! Tantos anos de luta para avançar na conscientização sobre LGBTs e, num dia de inconsequência e incoerência total, tudo ali em risco. Afastamento e antipatia". E finalizou: "Que feio pra vocês, que lindo o teatro". (Com informações do jornal Extra)

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