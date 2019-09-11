Home
Ator Jake Gyllenhaal diz que mantém corpão só com sexo: "Me faz suar"

"Eu acredito em suar, de qualquer jeito. Para mim, a melhor forma de se cuidar é tendo intimidade com alguém, isso me faz suar", disse o ator, em entrevista à Vanity Fair