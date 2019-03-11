Home
Ator é indiciado por 16 crimes após ser acusado de simular agressão

Jussie Smollett alega que sofreu violência física por ser negro e gay, mas autoridades locais suspeitam que ele tenha forjado o ataque em troca de visibilidade