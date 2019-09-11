Ator Douglas Sampaio é indiciado por agressão à ex-noiva Rayanne Morais

O ator Douglas Sampaio, 26, foi indiciado e terá de prestar depoimentos à Justiça por conta de uma suposta agressão que teria cometido à ex-noiva dele, a modelo Rayanne Morais, em 2016. A informação é do programa da RedeTV! A Tarde É Sua.
Segundo o colunista da atração, Alessandro Lo-Bianco, o Ministério Público levou em consideração a denúncia feita pela modelo na época. Ele está sendo acusado de moléstia e agressão em âmbito de violência doméstica. Ainda segundo a atração, uma audiência está marcada para dia 1º de outubro.
Procurado, o ator chegou a visualizar a notificação para que desse sua versão do caso, mas não respondeu até a publicação deste texto. A produção do artista não retornou às solicitações. Na época em que o caso estourou, em novembro de 2016, Sampaio, por meio de nota, deu o seu depoimento.
"Ele foi lamentavelmente vítima de acusações infundadas feitas por sua ex-noiva, onde afirmou ter sido agredida pelo ator, o que de fato jamais aconteceu", disse o texto do comunicado. "Ele foi surpreendido quando policiais chegaram em sua residência para conduzi-lo à delegacia. Após a oitiva de todos os envolvidos na ocorrência, o ator foi liberado, sendo aberto o inquérito policial para a averiguação da existência ou não do delito de 'vias de fato'", acrescentou.
Sampaio também foi alvo de uma denúncia de outra ex-namorada, a atriz Jeniffer Oliveira. Ele acabou inocentado.
Sobre esse caso, ele já tinha dado a sua versão, na época, em junho de 2018. Douglas Sampaio nega as acusações. "Estou cansado. Já coloquei aqui o que eu tinha para colocar. Vou correr atrás dos meus direitos, sim. Já fui ao Coco Mambo [local em que ocorreu a discussão do casal], tentei buscar as imagens, conversei com o pessoal, e acredito que vou conseguir as imagens com as pessoas adequadas. Amanhã vou continuar. Sei minha índole, o que eu faço, sei ser correto. Posso fazer minha loucura comigo, mas vocês estarem acusando uma pessoa que não fez nada é foda."