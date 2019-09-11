Ator Douglas Sampaio é indiciado por agressão à ex-noiva Rayanne Morais

Ator Douglas Sampaio Crédito: Reprodução/Instagram/douglas

O ator Douglas Sampaio, 26, foi indiciado e terá de prestar depoimentos à Justiça por conta de uma suposta agressão que teria cometido à ex-noiva dele, a modelo Rayanne Morais, em 2016. A informação é do programa da RedeTV! A Tarde É Sua.

Segundo o colunista da atração, Alessandro Lo-Bianco, o Ministério Público levou em consideração a denúncia feita pela modelo na época. Ele está sendo acusado de moléstia e agressão em âmbito de violência doméstica. Ainda segundo a atração, uma audiência está marcada para dia 1º de outubro.

Procurado, o ator chegou a visualizar a notificação para que desse sua versão do caso, mas não respondeu até a publicação deste texto. A produção do artista não retornou às solicitações. Na época em que o caso estourou, em novembro de 2016 , Sampaio, por meio de nota, deu o seu depoimento.

"Ele foi lamentavelmente vítima de acusações infundadas feitas por sua ex-noiva, onde afirmou ter sido agredida pelo ator, o que de fato jamais aconteceu", disse o texto do comunicado. "Ele foi surpreendido quando policiais chegaram em sua residência para conduzi-lo à delegacia. Após a oitiva de todos os envolvidos na ocorrência, o ator foi liberado, sendo aberto o inquérito policial para a averiguação da existência ou não do delito de 'vias de fato'", acrescentou.