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Câncer

Ator de pegadinhas da TV, Marquinhos morre aos 70 anos

O humorista estava internado no Hospital das Clínicas em tratamento contra um câncer no cérebro.

Publicado em 

31 mar 2019 às 20:10

Publicado em 31 de Março de 2019 às 20:10

Ator Marquinhos, das pegadinhas, morre aos 70 anos Crédito: Reprodução Instagram
Responsável pelas pegadinhas exibidas no João Kléber Show (RedeTV!), o ator Marco Antônio Eugênio Martini, conhecido como Marquinhos, morreu na noite deste sábado (30) aos 70 anos, em São Paulo.
A informação foi confirmada por Rafael Paladia, diretor do programa, pelas redes sociais. "Infelizmente meu amigo e grande ator de pegadinhas, Marquinhos, acaba de falecer. Que Deus conforte a família", lamentou.
O humorista estava internado no Hospital das Clínicas em tratamento contra um câncer no cérebro. A doença foi descoberta no fim de 2018. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.
Na página oficial do João Kléber Show, uma homenagem. "Hoje dizemos adeus a uma pessoa maravilhosa que encheu nossas vidas de magia e alegria. Sua marca jamais será apagada, passe o tempo que passar, e a saudade para sempre fará parte da nossa vida", dizia a mensagem.
O apresentador João Kléber também lamentou a morte do colega nas redes sociais. "Hoje dou adeus a um amigo de muitos anos, uma pessoa maravilhosa, que por onde passava deixava sua alegria", escreveu.
"Você jamais será esquecido, passe o tempo que passar, e a saudade para sempre fará parte da nossa vida. Descanse em paz, meu amigo. Que Deus console todos os familiares e amigos."
Para homenagear Marquinhos, o programa exibirá, às 23h deste domingo (31), uma série de pegadinhas inéditas e uma retrospectiva do ator.

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