Ator de 'Todo Mundo Odeio o Chris' provoca brasileiros em propaganda

Tyler James Williams , ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris', estrela comercial do McDonald's Brasil Crédito: Reprodução/McDonalds

Os brasileiros amam o seriado "Todo Mundo Odeia o Chris" e amam mais ainda comentar, em português, as fotos do ator Tyler James Williams com frases ditas pela família Rock. Agora, em uma propaganda para o McDonald's, ele provocou os público e sugeriu que as pessoas parem de fazer isso.

"Fala aí, Brasil, eu sou o Tyler James Williams, mas eu acho que vocês já me conhecem, né?", começa a falar o ator que interpretou Chris. "Não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo e de novo e de novo...", repete várias vezes e termina com "é isso o que vocês fazem".

Então, ele apresenta a novidade da rede de fast-food: refil de bebida. Williams sugere que as pessoas poderão, agora, aproveitar a 'repetição' na lanchonete e deixá-lo em paz. "Isso seria irado", diz.