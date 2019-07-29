Home
>
Famosos
>
Astrólogo Walter Mercado surge de cadeira de rodas em aeroporto

Astrólogo Walter Mercado surge de cadeira de rodas em aeroporto

Walter ficou famoso na TV com seu bordão "ligue já" nos anos 90

Publicado em 29 de julho de 2019 às 18:33

 - Atualizado há 6 anos

O astrólogo Walter Mercado Crédito: Reprodução/Instagram @historymiami

Walter Mercado, de 87 anos, o astrólogo que fez fama na TV com seu bordão "ligue já" e previsões na década de 90, apareceu em uma cadeira de rodas no Aeroporto de Isla Verde, em Porto Rico. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Astrólogo revela como é a mulher de cada signo no amor

O porto-riquenho ganhou uma exposição no Museu de Miami, nos Estados Unidos, e segundo a revista Quem mostrará fotos e objetos pessoais do astrólogo. 

“Tem sido um prazer compartilhar minha mensagem de paz e amor com meus seguidores por mais de 50 anos. Estou feliz que agora posso compartilhar algumas de minhas roupas, jóias e artefatos com todos vocês pela primeira vez em um museu", celebrou Walter em entrevista ao HistoryMiami.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais