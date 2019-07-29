Astrólogo Walter Mercado surge de cadeira de rodas em aeroporto

Publicado em 29 de julho de 2019 às 18:33
Walter Mercado, de 87 anos, o astrólogo que fez fama na TV com seu bordão "ligue já" e previsões na década de 90, apareceu em uma cadeira de rodas no Aeroporto de Isla Verde, em Porto Rico.
O porto-riquenho ganhou uma exposição no Museu de Miami, nos Estados Unidos, e segundo a revista Quem mostrará fotos e objetos pessoais do astrólogo.
“Tem sido um prazer compartilhar minha mensagem de paz e amor com meus seguidores por mais de 50 anos. Estou feliz que agora posso compartilhar algumas de minhas roupas, jóias e artefatos com todos vocês pela primeira vez em um museu", celebrou Walter em entrevista ao HistoryMiami.
