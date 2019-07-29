"Ligue já"

Astrólogo Walter Mercado surge de cadeira de rodas em aeroporto

Walter ficou famoso na TV com seu bordão "ligue já" nos anos 90

Publicado em 29 de julho de 2019 às 18:33 - Atualizado há 6 anos

O astrólogo Walter Mercado Crédito: Reprodução/Instagram @historymiami

Walter Mercado, de 87 anos, o astrólogo que fez fama na TV com seu bordão "ligue já" e previsões na década de 90, apareceu em uma cadeira de rodas no Aeroporto de Isla Verde, em Porto Rico.

O porto-riquenho ganhou uma exposição no Museu de Miami, nos Estados Unidos, e segundo a revista Quem mostrará fotos e objetos pessoais do astrólogo.

“Tem sido um prazer compartilhar minha mensagem de paz e amor com meus seguidores por mais de 50 anos. Estou feliz que agora posso compartilhar algumas de minhas roupas, jóias e artefatos com todos vocês pela primeira vez em um museu", celebrou Walter em entrevista ao HistoryMiami.

