Astro pornô vê clipe de Pabllo Vittar e Lucas Lucco e propõe ménage

Pabllo Vittar e Lucas Lucco numa cena do clipe "Paraíso" Crédito: Reprodução/Youtube

Que o clipe de "Paraíso", de Lucas Lucco e Pabllo Vittar, chama atenção por sua fotografia e sensualidade, ninguém nega. Tanto que as imagens empolgaram até um astro pornô gay.

Tim Kruger, um dos maiores nomes da indústria pornográfica no momento, postou no Twitter suas impressões e chegou a fazer uma proposta indecente. "É melhor que um filme pornô. Gostaria de fazer a três", escreveu Tim.

A postagem do dia 12 de abril acabou sendo descoberto pelos fãs brasileiros do astro pornô e criou o maior reboliço nas redes sociais.