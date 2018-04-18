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Astro pornô vê clipe de Pabllo Vittar e Lucas Lucco e propõe ménage

Tim Kruger não escondeu empolgação ao assistir o vídeo

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 17:46
Pabllo Vittar e Lucas Lucco numa cena do clipe "Paraíso" Crédito: Reprodução/Youtube
Que o clipe de "Paraíso", de Lucas Lucco e Pabllo Vittar, chama atenção por sua fotografia e sensualidade, ninguém nega. Tanto que as imagens empolgaram até um astro pornô gay.
Tim Kruger, um dos maiores nomes da indústria pornográfica no momento, postou no Twitter suas impressões e chegou a fazer uma proposta indecente. "É melhor que um filme pornô. Gostaria de fazer a três", escreveu Tim.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
A postagem do dia 12 de abril acabou sendo descoberto pelos fãs brasileiros do astro pornô e criou o maior reboliço nas redes sociais.
Tim Kruger: astro do pornô gay internacional Crédito: Reprodução/Instagram

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