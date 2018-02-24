Astro do filme 'A Múmia' diz que foi vítima de assédio sexual

O ator Brendan Fraser Crédito: Evan Agostini

Brendan Fraser, astro de A Múmia (1999), afirmou em entrevista que foi assediado sexualmente em 2003 pelo então presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), Philip Berk. A revelação foi feita à revista americana GQ.

"Tive náuseas. Como uma criança, com um nó na garganta. Entrei em depressão. Me culpava o tempo todo. Pensava que não tinha sido nada. Sabia, no entanto, que algo tinha sido tirado de mim", disse ele.

Philip Berk, contudo, diz que apertou as nádegas do ator como uma "brincadeira". Na época, Fraser solicitou à associação um pedido de desculpas por escrito, o que foi feito, com a garantia de que Berk e o ator não se encontrariam novamente.

Segundo o ator, o episódio atrapalhou sua carreira, já que ele teria ficado deprimido. Brendan Fraser, inclusive, teria entrado para a lista negra de Hollywood. Além de A Múmia (1999), o artista também estrelou longas como O Rei da Floresta (1997), O Retorno da Múmia (2001) e A Múmia: Tumba do Imperador Dragão (2008).