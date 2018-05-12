As melhores maquiagens para mamães com mais de 50

Como disfarçar os pés de galinha? Tem algum jeito de deixar o olho com aspecto de mais "aberto"? Dá para deixar o contorno do rosto mais definido, mas com um ar mais natural? Pois é. São inúmeras as dúvidas que envolvem maquiagem para peles maduras.

Mas, se para tudo na vida há uma solução, não seria isso que a gente não conseguiria resolver, não é mesmo? Os truques de luz e sombra, a base ideal e uma sombra mais leve podem fazer a diferença na hora de escolher a maquiagem ideal para as mamães que têm mais de 50 anos.

Menos maquiagem deixa a pele madura com uma aparência mais fresh Victor Ginelli, especialista em beleza

Para o maquiador Leon Recla, um dos segredos é evitar produtos de efeito matte ou que sejam muito secos. É que, nessa idade, é mais comum que a pele precise de mais hidratação. "Investir em produtos que tenham o fator de hidratação é um dos passos para uma pele com uma cobertura bonita", diz. "O ideal, também, são produtos que ofereçam efeito natural ou iluminador. Isso porque esses artifícios suavizam linhas de expressão e iluminam o rosto tirando a aparência profunda dos vincos", esclarece.

Kris Jenner tem 62 anos Crédito: Reprodução/Instagram @krisjenner

Segundo o especialista, a região dos olhos requer uma atenção ainda maior: antes de qualquer produto é importante que seja usado um primer específico ou hidratante no local, para preparar a pele para receber a base, o corretivo ou a sombra. "Em relação à sombra, essas mulheres podem apostar nas acetinadas, que não marcam tanto. As cintilantes e opacas podem ter um efeito que não vai dar naturalidade à pele madura, por chamarem mais atenção e marcarem demais os olhos", afirma. "Quanto ao batom, tudo vale. Só depende do gosto de cada mamãe", finaliza.

CÍLIOS POSTIÇOS SÃO IDEAIS PARA MULHERES MADURAS

Enganado está quem pensa que depois dos 50 não há cílios postiços. Quem garante que o acessório da mulher moderna faz toda a diferença no look é a maquiadora Rosi Oliveira. "Olhos mais esfumados, e sem informação de cores fortes na linha d'água são os que caem melhor. Assim, as bolsas na área dos olhos não ficam em evidência. E, para finalizar, um bom cílio postiço, que vai deixar o olhar bem expressivo", afirma.

Para a pele, a maquiadora defende que, antes de tudo, um bom hidratante precisa ser aplicado. E, de acordo com o tipo de pele, investir em uma base mais fluida, que geralmente consegue arrematar um visual mais natural. "O pó translúcido também é amigo da pele madura", reitera.

Rosi aponta que é importante evitar o excesso de iluminador, só aplicando o produto nas áreas que realmente possam favorecer o rosto. "Acima do nariz, mas maçãs do rosto... Ornando com o blush, que preferencialmente deve ser de um tom mais natural. E o batom cremoso. Nesses casos, o ideal é evitar o gloss", conclui.

MAIS MAQUIAGEM NÃO QUER DIZER MAIS COBERTURA

O especialista em beleza Victor Ginelli pondera que o mal das mulheres maduras é achar que quanto mais produtos usar e quanto maior for a potência da cobertura mais elas vão conseguir esconder as imperfeições. Errado. "Levando em conta o visagismo, a maquiagem pode enfeiar ou embelezar. Uma mulher com pele madura tem que pensar sempre que a maior função da maquiagem é a deixar mais bonita. Menos maquiagem, as deixarão com uma aparência mais fresh", explica.

Glória Pires tem 54 anos Crédito: Reprodução/Instagram @gpiresoficial

Ele afirma que, em contrapartida, os excessos envelhecem porque acabam marcando ainda mais algumas linhas de expressão e vincos. "O bom senso é peça-chave para um bom resultado na maquiagem. Temos mulheres depois dos 50 anos de todos os tipos hoje em dia. As que parecem ser mais novas e as que parecem ter mais idade, as que são salvas pela genética e as que só saem de maquiagem. Cada uma tem que avaliar, experimentando, o que cai melhor. E, claro, pensar sempre em como ficará o 'conjunto da obra", finaliza.