Home
>
Famosos
>
Arnold Schwarzenegger grava vídeo com Doria dizendo slogan do governador

Arnold Schwarzenegger grava vídeo com Doria dizendo slogan do governador

O Governador do Estado de São Paulo João Doria, recebeu o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, para discutir ações de sustentabilidade e economia verde.