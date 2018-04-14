Arlindo Cruz aparece em foto com esposa, em homenagem ao dia do beijo

Em homenagem ao dia do beijo - festejado nessa sexta-feira (13) -, o cantor Arlindinho publicou um belo registro de seus pais, Babi e Arlindo Cruz, no hospital. "Feliz dia do beijo. Foi através desse beijo que eu estou aqui postando essa foto pra vocês", escreveu em sua conta no Instagram.

Arlindo foi internado no começo de 2017, em razão de um acidente vascular cerebral (AVC). Recentemente, o filho do sambista comentou nas redes: "Meu pai segue evoluindo, é lenta a recuperação de um AVC hemorrágico, mas temos fé que ele logo estará de volta para o conforto de casa. Nem sempre temos novidades no quadro, ele segue na Unidade semi-intensiva e sem previsão de alta".