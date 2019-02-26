Ariana Grande se torna a mulher com mais seguidores no Instagram

08/02/2019 - A cantora Ariana Grande no clipe de 'break up with your girlfriend, i'm bored' Crédito: Youtube/ArianaGrande

Depois de se tornar a primeira artista desde os Beatles a dominar os três primeiros lugares da Billboard, Ariana Grande quebrou mais um recorde nesta semana.

Nesta segunda-feira (25) ela alcançou 146,28 mil seguidores no Instagram e se tornou a mulher mais seguida de toda a rede social. O recorde anterior era da também cantora Selena Gomez, que tem 146,26 mil seguidores.

Afastada das redes sociais por motivos de saúde, Selena passa a posição para Ari, que tem lançado uma série de hits nos últimos meses.

Com tanto sucesso, Grande conseguiu um feito que não se via desde 1964, com a banda The Beatles: ter três músicas suas no topo do ranking semanal Hot 100 da Billboard.