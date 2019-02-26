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Ariana Grande se torna a mulher com mais seguidores no Instagram

Cantora, que agora tem mais de 146 milhões de seguidores, ultrapassou Selena Gomez

Publicado em 

26 fev 2019 às 16:55

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 16:55

08/02/2019 - A cantora Ariana Grande no clipe de 'break up with your girlfriend, i'm bored' Crédito: Youtube/ArianaGrande
Depois de se tornar a primeira artista desde os Beatles a dominar os três primeiros lugares da Billboard, Ariana Grande quebrou mais um recorde nesta semana.
Nesta segunda-feira (25) ela alcançou 146,28 mil seguidores no Instagram e se tornou a mulher mais seguida de toda a rede social. O recorde anterior era da também cantora Selena Gomez, que tem 146,26 mil seguidores. 
Afastada das redes sociais por motivos de saúde, Selena passa a posição para Ari, que tem lançado uma série de hits nos últimos meses. 
Com tanto sucesso, Grande conseguiu um feito que não se via desde 1964, com a banda The Beatles: ter três músicas suas no topo do ranking semanal Hot 100 da Billboard.
As favoritas dos ouvintes foram "Thank u, next", "7 Rings" (pela terceira semana consecutiva) e "Break up with your girlfriend, i'm bored".

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