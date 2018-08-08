Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ACIDENTE

Ariana Grande machuca a mão em gravação de programa e brinca com o ferimento

O incidente aconteceu durante a gravação do programa 'Carpool Karaoke', de James Corden

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 18:25
Ariana Grande Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande
Ariana Grande chamou a atenção dos fãs com uma foto de sua mão enfaixada após se machucar na terça-feira, 7.
O incidente aconteceu durante a gravação do programa de televisão norte-americano Carpool Karaoke do The Late Late Show, apresentado por James Corden.
Ela publicou o incidente no story do seu perfil no Instagram, ostentando o seu anel de noivado de cem mil dólares, presente do noivo Pete Davidson.
Ariana Grande caminhava exibindo a mão com a atadura e o seu anel luxuoso de noivado Crédito: Instagram / @arianagrande
A cantora levou o fato na brincadeira e escreveu sobre as fotos: "sou uma idiota", "sangrando e sorrindo". Os internautas se mostraram preocupados e curiosos com o machucado da cantora.
Em um dos comentários, uma usuária perguntou se ela se divertiu mesmo com o imprevisto, e Ariana respondeu: "Meu Deus, que fofa. Foi muito divertido e eu amo o meu curativo. É tão legal. Eu vou sentir falta quando eu me curar". Veja abaixo.
A participação de Ariana Grande foi revelada por James Corden na segunda-feira, 6, após o apresentador tuitar uma foto com as letras da nova música dela, a No Tears Left to Cry. Confira.
A cantora já participou do Carpool Karaoke em agosto de 2017. Na aparição, ela cantou junto ao ator Seth MacFarlane, do musical Little Shop of Horrors.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados