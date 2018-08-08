Ariana Grande machuca a mão em gravação de programa e brinca com o ferimento

Ariana Grande Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande

Ariana Grande chamou a atenção dos fãs com uma foto de sua mão enfaixada após se machucar na terça-feira, 7.

O incidente aconteceu durante a gravação do programa de televisão norte-americano Carpool Karaoke do The Late Late Show, apresentado por James Corden.

Ela publicou o incidente no story do seu perfil no Instagram, ostentando o seu anel de noivado de cem mil dólares, presente do noivo Pete Davidson.

Ariana Grande caminhava exibindo a mão com a atadura e o seu anel luxuoso de noivado Crédito: Instagram / @arianagrande

A cantora levou o fato na brincadeira e escreveu sobre as fotos: "sou uma idiota", "sangrando e sorrindo". Os internautas se mostraram preocupados e curiosos com o machucado da cantora.

Em um dos comentários, uma usuária perguntou se ela se divertiu mesmo com o imprevisto, e Ariana respondeu: "Meu Deus, que fofa. Foi muito divertido e eu amo o meu curativo. É tão legal. Eu vou sentir falta quando eu me curar". Veja abaixo.

A participação de Ariana Grande foi revelada por James Corden na segunda-feira, 6, após o apresentador tuitar uma foto com as letras da nova música dela, a No Tears Left to Cry. Confira.