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Ariana Grande explica erro em tatuagem escrita em japonês

Tatuagem deveria significar 7 Rings, mas tradução aponta para um estilo de churrasco japonês

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 20:39

Publicado em 

30 jan 2019 às 20:39
05/12/2018 - Ariana Grande no clipe da música 'Thank U, Next' Crédito: Instagram/@arianagrande
Os seguidores de Ariana Grande não perderam tempo em avisá-la sobre um erro de japonês na tatuagem que a cantora publicou em seu Instagram na madrugada de quarta-feira, 30.
A tatuagem com símbolos japoneses deveria significar 7 Rings, seu mais recente single, mas os fãs notaram que, na verdade, a tradução consiste na palavra shichirin, um estilo de churrasco japonês.
Quando os comentários apontando o erro começaram a surgir, a cantora rapidamente deletou a foto e foi ao Twitter se justificar, dizendo que deixou alguns símbolos de fora porque estava sentindo dor ao fazer a tatuagem. Ariana também explicou que a palma da mão, lugar escolhido para fazer a tattoo, descama bastante, então ela não deve durar por muito tempo. Por fim, brincou: "Além disso, também sou fã de churrasco". Os tuítes foram deletados pela cantora.

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