Ariana Grande explica erro em tatuagem escrita em japonês

Os seguidores de Ariana Grande não perderam tempo em avisá-la sobre um erro de japonês na tatuagem que a cantora publicou em seu Instagram na madrugada de quarta-feira, 30.

Quando os comentários apontando o erro começaram a surgir, a cantora rapidamente deletou a foto e foi ao Twitter se justificar, dizendo que deixou alguns símbolos de fora porque estava sentindo dor ao fazer a tatuagem. Ariana também explicou que a palma da mão, lugar escolhido para fazer a tattoo, descama bastante, então ela não deve durar por muito tempo. Por fim, brincou: "Além disso, também sou fã de churrasco". Os tuítes foram deletados pela cantora.