Ariana Grande e avó de 93 anos fazem tatuagem juntas

Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande

Ariana Grande, de 25 anos, resolveu celebrar o prêmio de mulher do ano na música da Billboard, nesta sexta (7), de uma maneira inusitada: levou a avó de 93 anos para fazer uma tatuagem.

Ela compartilhou o momento com os fãs nas redes sociais. Enquanto Marjorie Grande tatuava a palavra Ciccio, apelido de seu falecido marido, em um dos dedos da mão, a mãe e o irmão da cantora, Frankie Grande, comemoravam animados.

Se Marjorie ganhou sua primeira tatuagem, Ariana está longe de ser estreante na área. A cantora fez mais um desenho para sua coleção, logo após a avó.

Na mão esquerda, ela tatuou uma lua e uma estrela. A responsável pelo desenho foi a artista Mira Mariah, sua conhecida de outras tatuagens.