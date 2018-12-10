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Ariana Grande e avó de 93 anos fazem tatuagem juntas

Marjorie Grande tatuou o apelido do falecido marido em um dedo

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 13:05
Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande
Ariana Grande, de 25 anos, resolveu celebrar o prêmio de mulher do ano na música da Billboard, nesta sexta (7), de uma maneira inusitada: levou a avó de 93 anos para fazer uma tatuagem.
Ela compartilhou o momento com os fãs nas redes sociais. Enquanto Marjorie Grande tatuava a palavra Ciccio, apelido de seu falecido marido, em um dos dedos da mão, a mãe e o irmão da cantora, Frankie Grande, comemoravam animados.
Se Marjorie ganhou sua primeira tatuagem, Ariana está longe de ser estreante na área. A cantora fez mais um desenho para sua coleção, logo após a avó.
Na mão esquerda, ela tatuou uma lua e uma estrela. A responsável pelo desenho foi a artista Mira Mariah, sua conhecida de outras tatuagens.
Fonte: Folhapress.

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