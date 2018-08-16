Aretha Franklin: veja a repercussão da morte da artista nas redes sociais

Morre Aretha Franklin, a "rainha do soul", aos 76 anos em Detroit, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram @rafmgliaccio

Nas redes sociais, músicos e artistas lamentaram a morte da cantora americana Aretha Franklin nesta quinta-feira, 16. A artista morreu em casa, ao lado de seus parentes, após lutar por oito anos contra um câncer.

"Vamos todos tirar um momento para agradecer a bela vida de Aretha Franklin, a Rainha de nossas almas, que nos inspirou por muitos e muitos anos. Sentiremos sua falta, mas a memória de sua grandeza como música e um belo ser humano viverá conosco para sempre. Amor, Paul", escreveu Paul McCartney no Twiter.

Veja a repercussão da morte de Aretha Franklin:

Lenny Kravitz

"A Rainha do Soul deixou esta terra para se sentar em seu trono no céu. Quão abençoados fomos ao ouvir o melhor que Deus tinha para oferecer em sua voz. RESPEITO".

Ricky Martin

"Hoje nós perdemos uma das maiores. Ela sempre será lembrada e admirada. Aretha Franklin, descanse em paz, eu te amo".

Hillary Clinton

"Lamentando a perda hoje de @ArethaFranklin que compartilhou seu espírito e talento com o mundo. Ela merece não apenas nosso respeito, mas também nossa gratidão permanente por abrir nossos olhos, ouvidos e corações. Descanse em paz eterna, minha amiga".

Paul McCartney

"Vamos todos tirar um momento para agradecer a bela vida de Aretha Franklin, a Rainha de nossas almas, que nos inspirou por muitos e muitos anos. Sentiremos sua falta, mas a memória de sua grandeza como música e um belo ser humano viverá conosco para sempre. Amor, Paul"

Elton John

"A perda de @ArethaFranklin é um golpe para todos que amam a música real: música do coração, da alma e da igreja. Sua voz era única, seu piano tocando subestimado - ela era uma das minhas pianistas favoritas".

Hugh Jackman

"Um dos destaques da minha carreira foi cantar com #ArethaFranklin no Tony Awards. Foi uma experiência fora do corpo para mim. Uma das maiores cantoras de todos os tempos. Todos sentirão sua falta".

Diana Ross