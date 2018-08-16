Aretha Franklin: veja a repercussão da morte da artista nas redes sociais

Nas redes sociais, músicos e artistas lamentaram a morte da cantora americana Aretha Franklin nesta quinta-feira, 16. A artista morreu em casa, ao lado de seus parentes, após lutar por oito anos contra um câncer.
"Vamos todos tirar um momento para agradecer a bela vida de Aretha Franklin, a Rainha de nossas almas, que nos inspirou por muitos e muitos anos. Sentiremos sua falta, mas a memória de sua grandeza como música e um belo ser humano viverá conosco para sempre. Amor, Paul", escreveu Paul McCartney no Twiter.
Veja a repercussão da morte de Aretha Franklin:
Lenny Kravitz
"A Rainha do Soul deixou esta terra para se sentar em seu trono no céu. Quão abençoados fomos ao ouvir o melhor que Deus tinha para oferecer em sua voz. RESPEITO".
Ricky Martin
"Hoje nós perdemos uma das maiores. Ela sempre será lembrada e admirada. Aretha Franklin, descanse em paz, eu te amo".
Hillary Clinton
"Lamentando a perda hoje de @ArethaFranklin que compartilhou seu espírito e talento com o mundo. Ela merece não apenas nosso respeito, mas também nossa gratidão permanente por abrir nossos olhos, ouvidos e corações. Descanse em paz eterna, minha amiga".
Paul McCartney
"Vamos todos tirar um momento para agradecer a bela vida de Aretha Franklin, a Rainha de nossas almas, que nos inspirou por muitos e muitos anos. Sentiremos sua falta, mas a memória de sua grandeza como música e um belo ser humano viverá conosco para sempre. Amor, Paul"
Elton John
"A perda de @ArethaFranklin é um golpe para todos que amam a música real: música do coração, da alma e da igreja. Sua voz era única, seu piano tocando subestimado - ela era uma das minhas pianistas favoritas".
Hugh Jackman
"Um dos destaques da minha carreira foi cantar com #ArethaFranklin no Tony Awards. Foi uma experiência fora do corpo para mim. Uma das maiores cantoras de todos os tempos. Todos sentirão sua falta".
Diana Ross
"Estou em oração pelo maravilhoso espírito dourado Aretha Franklin".