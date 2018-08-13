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Aretha Franklin está 'gravemente doente', diz amigo da família

Cantora foi diagnosticada com câncer em 2010 e fez seu último show, até agora, em agosto de 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 14:39

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 14:39

Aretha Franklin foi diagnosticada com câncer em 2010 Crédito: Reprodução/Instagram @sagittarius_72
Considerada uma das rainhas do soul, a cantora norte-americana Aretha Franklin, vencedora de 18 prêmios Grammy, está gravemente doente, segundo informou um jornalista que é amigo da família da artista. Famosa por sucessos como "I Say a Little Prayer" (1968) e "Respect" (1967) a artista vive em Detroit. 
"A família pede orações e privacidade", escreveu o jornalista Roger Friedman. Em suas redes sociais, ele também revelou: "Conversou com amigos próximos e familiares de Aretha Franklin. A cantora não está bem". 
O jornalista Evrod Cassimy também fez um apelo em suas redes sociais em mensagem publicada nesta segunda-feira (13): "Eu falei com a família dela nesta manhã. Ela está pedindo orações neste momento". 
Aretha foi diagnosticada com câncer em 2010 e sua última apresentação pública aconteceu na Filadélfia, em agosto do ano passado. "Foi um espetáculo milagroso, pois Aretha já lutava contra a exaustão e desidratação", disse Friedman sobre o último show.
Aretha Franklin em uma de suas mais recentes apresentações em público Crédito: Reprodução/Instagram @sarae926
TRAJETÓRIA
Ao longo de sua carreira, Aretha conquistou 18 prêmios Grammy e em 1987 se tornou a primeira mulher a entrar no Salão da Fama do Rock and Roll. Em 2005, recebeu das mãos do então presidente George Bush a Medalha Presidencial da Liberdade - maior título que um civil americano pode receber. Em 2009, cantou na posse do presidente Barack Obama.

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