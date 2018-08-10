Apresentadora do Miss Bumbum sobre plásticas: 'Estão se mutilando'

A nova apresentadora do Miss Bumbum, Aline Martins, vem estudando as candidatas para realizar o evento da grande final e fica chocada ao descobrir o número de cirurgias plásticas que elas já realizaram. Se for colocar no papel, essas meninas já fizeram mais de setenta cirurgias juntas, declara.
Para a modelo internacional, esse tipo de procedimento não é normal, pois foi acostumada com o padrão mais natural e corpo magro para desfiles. Eu acho um absurdo as meninas passarem por tantas cirurgias para aumentar ou diminuir alguma parte do corpo.Para mim, elas estão se mutilando.
Pensando nos diversos casos com finais tristes por causa da busca pelo corpo perfeito, Aline se mostra preocupada com as candidatas do concurso. Seria mais fácil se elas levassem as cirurgias plásticas mais a sério. Nossa saúde não é brincadeira.