Apresentadora do Miss Bumbum sobre plásticas: 'Estão se mutilando'

A nova apresentadora do, Aline Martins, vem estudando as candidatas para realizar o evento da grande final e fica chocada ao descobrir o número de cirurgias plásticas que elas já realizaram. Se for colocar no papel, essas meninas já fizeram mais de setenta cirurgias juntas, declara.

Para a modelo internacional, esse tipo de procedimento não é normal, pois foi acostumada com o padrão mais natural e corpo magro para desfiles. Eu acho um absurdo as meninas passarem por tantas cirurgias para aumentar ou diminuir alguma parte do corpo.Para mim, elas estão se mutilando.