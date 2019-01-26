Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Falecimento

Apresentador e deputado Wagner Montes morre aos 64 anos

Ele estava internado há dois dias para tratar uma infecção urinária

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 15:54

Publicado em 

26 jan 2019 às 15:54
O deputado estadual (PRB-RJ) e apresentador Wagner Montes morreu neste sábado (26), no Rio, aos 64 anos. Ele estava internado há dois dias para tratar uma infecção urinária.
Ele ganhou notoriedade após apresentar uma série de programas jornalísticos de cunho policial na Record e, recentemente, foi eleito deputado federal pelo Rio com 65.868 votos —mas ainda não havia tomado posse.
Wagner estava internato no hospital Barra D'Or e as causas de sua morte não foram divulgadas. Ele era casado com a também apresentadora Sonia Lima.
Em novembro, ele havia sido hospitalizado após sofrer um infarto dentro de um avião que ia de Foz do Iguaçu ao Rio. Ele foi encaminhado a um hospital paranaense, mas depois pôde concluir seu trajeto e voltou a ser internado por conta de uma infecção urinária.
Natural de Duque de Caxias, o advogado, deputado e apresentador começou a carreira na comunicação em 1974, na rádio Tupi. Em 1981, ele sofreu um grave acidente de triciclo e precisou amputar a perna direita.
Montes apresentou o programa "Aqui e Agora", na extinta TV Tupi, em 1989, e atualmente apresentava o programa "Balanço Geral", na TV Record do Rio de Janeiro.
No ano passado, ficou afastado por cinco meses de suas atividades por conta de uma arritmia cardíaca em um voo. Ele chegou a ficar 48 dias internado e 37 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Em abril de 2018, fez uma cirurgia para retirar dois cálculos renais, se afastando novamente de algumas atividades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados