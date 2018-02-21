Aprenda a fazer o penteado de Bruna Marquezine em 'Deus Salve o Rei'

Bruna Marquezine como Catarina, em Deus Salve O Rei Crédito: Divulgação/TV Globo

Desde que "Deus Salve o Rei" entrou no ar, uma nova onda invadiu a cabeça das mulheres: os penteados da novela! Mas afinal, como reproduzir o visual de Catarina e Amália?

O Hair Stylist Otávio Lameiro, que cuida da beleza de famosas no Rio de Janeiro e em Campinas, reproduziu as madeixas da personagem de Bruna Marquezine e deu dicas de como fazer a beleza que é a sensação do momento.

"O mais importante, é a preparação inicial do cabelo. A ideia é que ele não fique com um visual chapado. Quanto mais livre melhor! Assim remetemos melhor ao visual da época", explicou Otávio.

Beleza - Catarina

Maquiagem:

Catarina tem um ar mais sério, nesse caso optei por uma pele mais monocromática e sem Iluminador, também não trabalhei muito com contrates e contornos. Para remeter ainda mais a época, coloque a sobrancelha mais marcada, assim conseguimos um aspecto mais rústico. Para sombra, escolhi a sombra marrom opaca para dar profundidade. Para finalizar os olhos, use uma boa máscara de cílios", destaca Otávio Lameiro.