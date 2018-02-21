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Aprenda a fazer o penteado de Bruna Marquezine em 'Deus Salve o Rei'

Cabeleireiro de famosas, Otávio Lameiro, dá dicas de maquiagem e cabelo inspirado na personagem da trama das sete
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 21:04

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 21:04

Bruna Marquezine como Catarina, em Deus Salve O Rei Crédito: Divulgação/TV Globo
Desde que "Deus Salve o Rei" entrou no ar, uma nova onda invadiu a cabeça das mulheres: os penteados da novela! Mas afinal, como reproduzir o visual de Catarina e Amália?
O Hair Stylist Otávio Lameiro, que cuida da beleza de famosas no Rio de Janeiro e em Campinas, reproduziu as madeixas da personagem de Bruna Marquezine e deu dicas de como fazer a beleza que é a sensação do momento.
"O mais importante, é a preparação inicial do cabelo. A ideia é que ele não fique com um visual chapado. Quanto mais livre melhor! Assim remetemos melhor ao visual da época", explicou Otávio.
Beleza - Catarina
Maquiagem:
Catarina tem um ar mais sério, nesse caso optei por uma pele mais monocromática e sem Iluminador, também não trabalhei muito com contrates e contornos. Para remeter ainda mais a época, coloque a sobrancelha mais marcada, assim conseguimos um aspecto mais rústico. Para sombra, escolhi a sombra marrom opaca para dar profundidade. Para finalizar os olhos, use uma boa máscara de cílios", destaca  Otávio Lameiro.
Nos lábios, a ideia é apenas dar um ar de saúde. Escolha o batom cor de boca e aplique com os dedos com leves batidinhas para aparentar mais naturalidade.

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