Após separação, Miley Cyrus leva a mãe em passeio com a namorada

Depois de se separar de Liam Hemsworth, Miley foi vista aos beijos com Kaitlynn Carter e parece que não era um caso de um dia só