Após seis anos, Zachary Quinto e Miles McMillan terminam namoro

27/02/2019 - Zachary Quinto (o 'Spock') e Miles McMillan terminaram o namoro iniciado em 2013 Crédito: Reprodução/Instagram

Zachary Quinto, 41, mais conhecido por viver o personagem Spock na franquia de ficção científica "Star Trek", terminou o namoro com o modelo Miles McMillan, 29, depois de seis anos juntos.

Segundo a revista americana People, o casal se separou no início de 2019 e os dois já teriam sido vistos sozinhos em festas pós-Oscar. "Eles se separaram amigavelmente no começo deste ano", disse uma fonte próxima do casal à revista.

Quinto se assumiu gay em 2011, depois que o suicídio de um adolescente em Nova York o fez perceber que, ao esconder sua sexualidade, ele "não fazia nada pela causa".