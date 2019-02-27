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FIM DO ROMANCE

Após seis anos, Zachary Quinto e Miles McMillan terminam namoro

Ator assumiu sexualidade em 2011 e namora modelo desde 2013

Publicado em 

27 fev 2019 às 19:26

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 19:26

27/02/2019 - Zachary Quinto (o 'Spock') e Miles McMillan terminaram o namoro iniciado em 2013 Crédito: Reprodução/Instagram
Zachary Quinto, 41, mais conhecido por viver o personagem Spock na franquia de ficção científica "Star Trek", terminou o namoro com o modelo Miles McMillan, 29, depois de seis anos juntos.
Segundo a revista americana People, o casal se separou no início de 2019 e os dois já teriam sido vistos sozinhos em festas pós-Oscar. "Eles se separaram amigavelmente no começo deste ano", disse uma fonte próxima do casal à revista.
Quinto se assumiu gay em 2011, depois que o suicídio de um adolescente em Nova York o fez perceber que, ao esconder sua sexualidade, ele "não fazia nada pela causa".
O ator assumiu o romance com McMillan em 2013, e em 2015, os dois se mudaram para um apartamento em Nova York. Em 2017, circularam rumores do noivado do casal. No entanto, parece que o romance não teve continuidade e as últimas fotos compartilhadas por eles nas redes sociais foram em junho de 2018.

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