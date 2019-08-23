"Tô voltando"

Após reclamação, Lexa volta à boate do ES para tirar foto com fã

Produtor postou texto detonando cantora e ela respondeu, no Instagram: "Tô voltando agora aí"

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 03:06

Wanderson Santos e Lexa: encontro inusitado após show em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Lexa se apresentou em Vila Velha, no último domingo (11), num evento pós-parada gay realizada na cidade, e sua atitude após o show foi louvada nas redes sociais na segunda-feira (12). A sapequinha estava saindo da boate onde se apresentou quando se deparou com a reclamação de um fã em seu Instagram e resolveu voltar para, exclusivamente, fazer uma foto com ele.

O fã em questão é Wanderson Santos, um produtor de vídeos, de Cariacica. Ele reclamou, na postagem da cantora sobre o show, que ficou esperando por horas para tirar uma foto com ela e que a mesma foi embora sem dar essa oportunidade a ele.

"Lexa, estou indignado com o que aconteceu no show de hoje... Fiquei o dia todo esperando para ver o seu show e tirar uma foto com você, fiquei do seu lado no palco, você concordou em tirar foto comigo, distribuíram senha e só entrou o pessoal da panelinha... Me excluíram de tirar a foto com você. E eu tô aqui até agora esperando e nada... Achei muita injustiça, estou muito chateado. Só Deus sabe quando vou ter essa mesma chance de novo", escreveu Wanderson nos comentários da foto de Lexa.

Fã capixaba reclama que ficou esperando horas por Lexa e não conseguiu uma foto com a cantora Crédito: Instagram/Lexa

Sem esperança de conseguir um retorno, ele se assustou quando, poucos minutos depois, veio a resposta: "Tô voltando agora aí para tirar foto com você", escreveu Lexa abaixo do comentário. E ela, que já estava com o carro pronto para levá-la embora do local, voltou.

Eu não acreditei. Fiquei sem ação. Voltei para o palco correndo Wanderson Santos, produtor e youtuber •

A cantora não só tirou foto como gravou vídeos com Wanderson. "O encontro foi inesquecível, porque eu não esperava que ela iria me responder e atender. Foi melhor do que eu esperava", dispara Wanderson, em entrevista ao Gazeta Online, completando: "Ela é muito humilde e simpática. Mesmo cansada, ela voltou e me atendeu com dedicação".

A atitude de Lexa rendeu muitos comentários e compartilhamentos nas redes sociais. "Que mulherrr, meus amigos!! Que mulher!!!", escreveu uma seguidora. "Tô passada com essa mulher!!", escreveu.

ATITUDE

Wanderson reconhece que foi necessária a atitude para ver seu ídolo de perto. Durante o espetáculo, ele lembra que ficou assistindo à apresentação perto do palco, já na iminência de conseguir o clique com ela, mas a correria foi tanta que não aconteceu. "Não consegui a pulseira para poder tirar a foto com ela, insisti e nada. Aí fui no Instagram e postei aquele texto", explica.

Ele, que é fã de Lexa desde 2015 quando ouviu "Posso Ser", hit da funkeira que estourou na ocasião, diz que ainda espera encontrá-la em outras oportunidades. "Toda vez que ela estiver com show no Espírito Santo quero muito ir para tirar mais fotos e conversar. Mas sem chorar desta vez", finaliza.

(Com informações de Erik Oakes).

