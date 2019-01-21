Home
>
Famosos
>
Após polêmica com travesti, Nego do Borel é vaiado no bloco de Anitta

Após polêmica com travesti, Nego do Borel é vaiado no bloco de Anitta

Nego do Borel foi acusado de transfobia ao comentar um elogio feito pela travesti Luísa Marilac