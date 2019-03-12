Após morte de cão, Xuxa é substituída por Marcos Mion em gravação

A apresentadora Xuxa Meneghel lamentou a morte de seu cachorro, Dudu, nesta segunda-feira (11). Por conta da perda, ela não participou das gravações do reality show The Four. Para seu lugar, a Record TV convocou Marcos Mion.

"Acreditar que houve erro médico não o trará de volta, então é com muita dor no coração que digo a todas as pessoas que entendem que um serzinho veio ao mundo pra dormir ao meu lado, comunicava com sorrisos e beijava sempre que queria demonstrar que me amava, se foi", lamentou Xuxa em seu Instagram.