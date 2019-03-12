Após morte de cão, Xuxa é substituída por Marcos Mion em gravação

A apresentadora Xuxa Meneghel lamentou a morte de seu cachorro, Dudu, nesta segunda-feira (11). Por conta da perda, ela não participou das gravações do reality show The Four. Para seu lugar, a Record TV convocou Marcos Mion.
"Acreditar que houve erro médico não o trará de volta, então é com muita dor no coração que digo a todas as pessoas que entendem que um serzinho veio ao mundo pra dormir ao meu lado, comunicava com sorrisos e beijava sempre que queria demonstrar que me amava, se foi", lamentou Xuxa em seu Instagram.
"Sei que uns vão dizer que era apenas um cachorro... Na verdade, verdade pura, era um filho que me deixou muito cedo... Não estava doente e por isso me dói mais em saber que nunca mais sentirei seu cheiro, seus beijos", complementou.