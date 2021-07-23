Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa em apartamento

Após fim de inquérito, ex-bailarina do Faustão processa envolvidos na prisão dela

O Ministério Público de Santa Catarina pediu o arquivamento do inquérito contra Natacha Horana. Detida por desacato em julho de 2020 durante uma suposta festa em Balneário Camboriú (SC), ela assinou um termo circunstanciado e foi liberada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2021 às 18:17

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:17

Natacha Horana, bailarina do
Natacha estava com cerca de dez amigos em um apartamento alugado, quando guardas municipais foram acionados por vizinhos que se queixaram do som alto Crédito: Hebert Neri / Divulgação
O Ministério Público de Santa Catarina pediu o arquivamento do inquérito contra a ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, 29. Detida por desacato em julho de 2020 durante uma suposta festa em Balneário Camboriú (SC), ela assinou um termo circunstanciado e foi liberada em seguida.
Horana estava com cerca de dez amigos em um apartamento alugado, quando guardas municipais foram acionados por vizinhos que se queixaram do som alto. Segundo a assessoria da bailarina, os agentes estavam exaltados e entraram no imóvel sem permissão de ninguém que estava no local.
A bailarina afirmou, por meio de sua assessoria, que não participava da festa e estava em seu quarto, por isso, não achou que precisaria abrir a porta do cômodo aos guardas, que acabaram arrombando-a. Em nota, a equipe de Horana afirmou à época que os guardas a algemaram de forma arbitrária e a levaram à delegacia.
O promotor de justiça responsável pelo caso reconheceu que Horana não cometeu qualquer infração ou contravenção penal, destacando que não há nos autos provas de que ela realmente estivesse envolvida em aglomeração de pessoas no imóvel. "Acolho a manifestação do Ministério Público e determino o arquivamento destes autos, ressalvada a possibilidade de desarquivamento", determinou o juiz Roque Cerutti em sentença emitida nesta quarta-feira (21).
O advogado da bailarina, Daniel Bialski, afirmou na época da prisão que pequenas reuniões não estavam proibidas na cidade e que houve enorme truculência, invasão de domicílio e abuso de autoridade por parte de alguns agentes públicos que participaram da ação.
"Felizmente, apesar da delonga, se reconheceu que Natacha não cometeu ilicitude alguma. Na época, solicitamos a abertura de apurações junto aos órgãos correcionais, as quais estão em andamento. Esperamos que aqueles que efetivamente abusaram do poder, sejam punidos", disse o advogado.
Bialski falou à reportagem que a bailarina buscará na Justiça indenização e retratação pela injustiça da qual foi vítima. "Há inquérito em andamento contra os abusos cometidos. E ela vai sim processar civilmente pelos danos, seja os agentes públicos, seja aqueles que a caluniaram e difamaram", concluiu.
Em 2018, Horana acabou se envolvendo numa polêmica com o ator Sérgio Malheiros, 28, durante sua participação no quadro Dança dos Famosos. Ele pediu que a produção do programa trocasse sua parceira de dança após uma série de resultados ruins, alegando falta de entrosamento com ela.

Veja Também

Aos 45, Malvino Salvador surge sem camisa e corpão surpreende: "Gato"

"Eu sou semi-gay", revela Eduardo costa

Paula Amorim diz que usará prêmio do No Limite em casamento com ex-BBB

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres em Cariacica são afastados das ruas
Imagem de destaque
Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo
Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados