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Está noiva!

Paula Amorim diz que usará prêmio do No Limite em casamento com ex-BBB

A ex-jogadora de vôlei contou que pretende investir no casamento com Breno Simões, 33, de quem ficou noiva recentemente

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 08:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2021 às 08:44
Os ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim
Os ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim Crédito: Reprodução/Instagram @paulaamorim
Paula Amorim, 32, contou quais são os planos para os R$ 500 mil que receberá como vencedora do No Limite (Globo). A ex-jogadora de vôlei contou que pretende investir no casamento com Breno Simões, 33, de quem ficou noiva recentemente.
"Estou começando a construir uma vida com o Breno", lembrou. "Já estamos juntos há três anos e vamos usar o prêmio para ter uma reserva, uma base para começarmos a vida juntos."
"Quero pegar uns dias para descansar o corpo e a mente. E começar os preparativos do casamento, né gente?", contou. "Fui pedida em casamento há pouco tempo e agora vamos começar a planejar a nossa comemoração."
A mineira contou que ainda não sabe explicar o que sentiu ao ser sagrada campeã da competição. "Vêm muitas emoções de uma vez, mas acho que a maior delas é a gratidão", afirmou. "Eu estou muito grata pela minha trajetória, de ter conseguido cumprir tudo aquilo que imaginei: a minha dedicação, estar concentrada, fazer boas provas, ter bons aliados de jogo."
"Acho que a vitória selou tudo o que eu tinha planejado", disse. "Eu sou muito grata pelo reconhecimento do público, por eles terem gostado da minha trajetória e terem me apoiado ao longo do programa. Estou muito feliz!"
A ex-BBB 18 era uma das favoritas do público desde o começo da exibição do programa, mas diz que não tinha noção disso durante as gravações. "Eu não imaginava", garantiu. "Mas assim que a gente voltou, senti um apoio muito legal, principalmente da mulherada."

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Paula também disse que não acompanhou tão de perto das primeiras edições do programa, que estreou no ano 2000. "Na época, eu era muito nova", disse. "Mas quando soube que iria voltar, vi as temporadas anteriores e achei que poderia ser a minha cara."
"Eu achei que combinava com o programa, principalmente por conta da maturidade que eu tenho e com a experiência que eu tive no esporte", avaliou. "Logo pensei que esse era um desafio que eu adoraria participar."

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