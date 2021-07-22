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Foi traída

Sammy Lee diz que filho manterá contato com Pyong: "Respeito pela dor"

Atualmente, ela vive um término de um casamento com o ex-BBB Pyong Lee, 28, após um teaser do Ilha Record mostrar ele na cama com uma modelo

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2021 às 14:24
A influenciadora Sammy Lee
A influenciadora Sammy Lee Crédito: Reprodução/Instagram @sammylee
A influenciadora digital Sammy Lee pediu que as pessoas respeitem a sua dor. Atualmente, ela vive um término de um casamento com o ex-BBB Pyong Lee, 28, após um teaser do Ilha Record mostrar ele na cama com uma modelo.
Ela confirmou que, apesar de tudo, a relação entre pai e filho deverá continuar como está. "Jake sempre será filho de Pyong, é óbvio que eles vão conviver", postou.
Sammy também perdeu a mãe recentemente por câncer. "Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar", disse ela em publicação no Instagram. "Peço empatia e respeito pela minha dor", completou.
O motivo do término foi uma suposta traição por parte dele. O hipnólogo aparece em um teaser do reality Ilha Record debaixo do edredom com a modelo argentina Antonela Avellaneda, 38.
"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus. Por favor, não deixa meu filho sentir a minha dor", publicou ela nas redes sociais.
"Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", emendou a influenciadora que é mãe de Jake de um ano e cinco meses. Ela também deixou de seguir o agora ex-marido.
Depois de revelada a suposta traição, o perfil da argentina Antonela nas redes sociais, que participou do Big Brother Brasil 4, em 2004, foi atacado por seguidores. Ela resolveu se defender das acusações.
Em resposta a uma seguidora que perguntou se ela estava feliz por acabar com um casamento, disse que "eu não tenho que me preocupar com ninguém, amor".

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Em outro momento, uma seguidora criticou a postura dela por se envolver com alguém sabendo que essa pessoa é casada. "Você que está me julgando por uma coisa que não sabe", rebateu. Depois, Antonela apagou todos os comentários e tirou da página a possibilidade de comentários abertos.
Pyong ainda não havia se pronunciado sobre o assunto e também vetou os comentários de sua rede social.

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