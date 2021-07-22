Mara Maravilha faz lipo e usa gordura para aumentar bumbum

A apresentadora Mara Maravilha Crédito: Rafael Manole/Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial

A cantora e apresentadora Mara Maravilha, 53, recorreu a um procedimento estético para colocar em dia a sua vaidade. Ela fez uma lipoescultura e preencheu o bumbum para deixá-lo maior.

"Se tem algo que admiro na Anitta é que ela assume que é adepta a procedimentos estéticos, sem frescura. Sou assim também, quero ficar literalmente uma maravilha para mim, meu 'namorido' e para o meu público que acompanha a minha carreira artística que amo muito", disse a artista ao NaTelinha.

A cirurgia pela qual Mara passou é uma lipo HD de média definição, ou seja, que não deixa os famosos gominhos no abdômen.

Depois do procedimento, o médico usou a gordura dela da cirurgia para injetar nos glúteos e os deixar maiores. As plásticas fazem parte dos preparativos para o casamento com Gabriel Torres, 32. Com ele, Mara está há cinco anos e com ele adotou, em 2020, o menino Benjamim, 3. A cerimônia deverá acontecer só no ano que vem, segundo sua assessoria.

A apresentadora e o noivo, antes, querem entrar na Justiça para registrar o nome do filho em seus próprios nomes e documentos.

Mas, se depender do casal, a família deverá aumentar. Além do casamento e dos novos singles que deverá lançar para Benjamin, Mara revela que a outra novidade é a vontade de adotar mais uma vez. A ideia é que sejam, se possível, duas meninas gêmeas.