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Vaidade a mil!

Mara Maravilha faz lipo e usa gordura para aumentar bumbum

As plásticas fazem parte dos preparativos para o casamento com Gabriel Torres

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2021 às 14:20
A apresentadora Mara Maravilha
A apresentadora Mara Maravilha Crédito: Rafael Manole/Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
A cantora e apresentadora Mara Maravilha, 53, recorreu a um procedimento estético para colocar em dia a sua vaidade. Ela fez uma lipoescultura e preencheu o bumbum para deixá-lo maior.
"Se tem algo que admiro na Anitta é que ela assume que é adepta a procedimentos estéticos, sem frescura. Sou assim também, quero ficar literalmente uma maravilha para mim, meu 'namorido' e para o meu público que acompanha a minha carreira artística que amo muito", disse a artista ao NaTelinha.
A cirurgia pela qual Mara passou é uma lipo HD de média definição, ou seja, que não deixa os famosos gominhos no abdômen.
Depois do procedimento, o médico usou a gordura dela da cirurgia para injetar nos glúteos e os deixar maiores. As plásticas fazem parte dos preparativos para o casamento com Gabriel Torres, 32. Com ele, Mara está há cinco anos e com ele adotou, em 2020, o menino Benjamim, 3. A cerimônia deverá acontecer só no ano que vem, segundo sua assessoria.
A apresentadora e o noivo, antes, querem entrar na Justiça para registrar o nome do filho em seus próprios nomes e documentos.

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Mas, se depender do casal, a família deverá aumentar. Além do casamento e dos novos singles que deverá lançar para Benjamin, Mara revela que a outra novidade é a vontade de adotar mais uma vez. A ideia é que sejam, se possível, duas meninas gêmeas.
"Já estamos dando entrada na nova adoção", afirma. "Poderá ser uma Marinha ou duas, porque deixamos a opção de gêmeas. Também tem a possibilidade de ser um casal de gêmeos", confirma.

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